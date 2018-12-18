Tunceli'de Terör Propagandasına: 16 Gözaltı

Tunceli'de Munzur Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 öğrenci gözaltına alındı.

Tunceli'de Munzur Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 öğrenci gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Munzur Üniversitesinde bazı öğrencilerin terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı çalışmayı tamamlayarak bugün operasyon yaptı. Operasyonda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 şüpheli öğrenci gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

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