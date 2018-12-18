Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Terör Propagandasına: 16 Gözaltı

Tunceli'de Terör Propagandasına: 16 Gözaltı

1 saat önce

Tunceli'de Munzur Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 öğrenci gözaltına alındı.

Tunceli'de Terör Propagandasına: 16 Gözaltı, System.String[]
Tunceli'de Munzur Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Munzur Üniversitesinde bazı öğrencilerin terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı çalışmayı tamamlayarak bugün operasyon yaptı. Operasyonda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle 16 şüpheli öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:28 Kaynak: İHA

Munzur, Tunceli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı Savcılık, Papağana İşkence Eden Murat Özdemir'i Akıl Hastanesine Sevk Etti

Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:11:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Terör Propagandasına: 16 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]