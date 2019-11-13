Son Dakika Haberleri: Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

7 saat önce

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı, System.String[]

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin E: 2017/14, K: 2017/114 sayılı kararıyla "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği,yine adı geçen hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Mazgirt, Akpazar, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
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