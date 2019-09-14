Tunceli'de 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

DİYARBAKIR'ın Kulp
ilçesinde PKK
'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Tunceli
'de düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.
Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen ve aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras
, 4'üncü Komando
Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in de bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı. 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' sloganları atan kalabalık, yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş ile Diyarbakır
'ın Kulp ilçesinde 2 gün önce sivillerin taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Yürüyüş sonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.