Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü
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Tunceli'de 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

18 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Tunceli'de düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.

Tunceli'de 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Tunceli'de düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.
Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen ve aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in de bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı. 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' sloganları atan kalabalık, yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 gün önce sivillerin taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Yürüyüş sonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.


Diyarbakır, Tunceli, Kulp, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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