Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide özel eğitimli köpekler ile arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kayalık alana tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.
Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.
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