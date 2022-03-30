Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

30.03.2022 11:09
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan iki sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, anti tank mayını, pil bloku, 40 büyük pil, büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, manivela, 13 testere, 5 kilogram çivi, 2 balyoz, 10 metre sera naylonu ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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