Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de terör örgütüne yönelik "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda tespit edilen 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.