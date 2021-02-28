Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de terör örgütüne yönelik "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda tespit edilen 3 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.
Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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