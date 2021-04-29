Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı

Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek

Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı!

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var