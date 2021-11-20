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Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

20.11.2021 15:48
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

Son dakika haberler... Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait 13 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait 13 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 sığınağın imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 2 adet el telsizi,1 adet dürbün,1 adet hard disk,3 adet bağlantı kablosu, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet şemsiye, 1 adet çanta, 1 adet kazan, 1 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi - Son Dakika
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