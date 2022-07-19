Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

19.07.2022 17:53
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde jandarmanın arazi taramasında ormanda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde jandarmanın arazi taramasında ormanda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu, 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor. Hozat ilçesi kırsalında patlayıcı bulma konusunda eğitimli köpekler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen arazi taramasında ormana saklanan 2 el bombası, uzun namlulu tüfeğe ait 60 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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