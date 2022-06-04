Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 G3 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7B sevk fişeği, 1000 kalaşnikof mühimmatı, bombaatar mühimmatı, M-16 şarjörü, 5 kalaşnikof şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, iki akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, lazer hedef noktalayıcı, el dürbünü, radyo, dikiş makinesi, 12 büyük tüp, 2 küçük tüp, 20 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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