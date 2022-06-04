Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

04.06.2022 10:39
Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 G3 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7B sevk fişeği, 1000 kalaşnikof mühimmatı, bombaatar mühimmatı, M-16 şarjörü, 5 kalaşnikof şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, iki akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, lazer hedef noktalayıcı, el dürbünü, radyo, dikiş makinesi, 12 büyük tüp, 2 küçük tüp, 20 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YORUMLAR
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Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: AA

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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