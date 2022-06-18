Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

18.06.2022 12:23
Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Ali Boğazı bölgesine operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan sığınağı tespit etti.

Sığınakta kalaşnikof, şarjör, ve 29 fişek, el dürbünü, şemsiye, battaniye, 5 kilogram un, 3 kilogram şeker, 3 kilogram çay ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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