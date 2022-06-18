Sığınakta kalaşnikof, şarjör, ve 29 fişek, el dürbünü, şemsiye, battaniye, 5 kilogram un, 3 kilogram şeker, 3 kilogram çay ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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