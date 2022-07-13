Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

13.07.2022 16:17
Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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