Son Dakika Haberleri: Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
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Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

41 dakika önce

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi, System.String[]

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.


Kalaşnikof, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:24 Kaynak: DHA
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