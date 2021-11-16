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Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

16.11.2021 15:43
Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, 'Eren-7 (Munzur-Mercan)' operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nca Pertek kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, içinde silah ve mühimmatın olduğu sığınak bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Pertek Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 1 adet dürbün, 150 adet M-16 mühimmatı, 90 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.


Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli Valiliği, Tunceli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi - Son Dakika


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