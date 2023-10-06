Tunceli\'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

VALİLİKTE AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu" kapsamında ilçenin Dereyayla bölgesinde operasyon düzenledi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti. Güvenli şekilde sığınaklara giren ekipler, aramalarda çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Sığınaklar, jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.