Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi

Tunceli\'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi
Son Güncelleme: 07.10.2023 00:46

Tunceli'de düzenlenen Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu'nda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

VALİLİKTE AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu" kapsamında ilçenin Dereyayla bölgesinde operasyon düzenledi.

Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti. Güvenli şekilde sığınaklara giren ekipler, aramalarda çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Sığınaklar, jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi, 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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