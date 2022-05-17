Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

17.05.2022 17:26
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

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