Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

29.05.2022 11:02
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda büyük tüp, 5 küçük tüp, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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