Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi

14.10.2020 10:19

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edildi, yaklaşık 25, ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi

TUNCELİ - Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edildi, yaklaşık 25, ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında 13 Ekim 2020 tarihinde yapılan operasyonda 5 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, bin 125 kilogram un, 125 kilogram şeker, 140 kilogram pirinç, 200 kilogram peynir, 40 kilogram turşu, 170 paket makarna, 100 kilogram zeytin, 90 litre sıvı yağ, 56 kilogram helva, 120 kilogram bulgur, 90 kilogram tütün, 20 kilogram çay, 105 kilogram tuz, 6 kilogram reçel, 17 paket maya, 5 kilogram salça, 48 kilogram sarelle, 2 adet tüplü sac, 100 metre kablo, 4 adet testere, 5 adet küçük tüp, 1 adet büyük tüp, 140 adet pil, 4 adet bant, 20 çift çorap, 150 metre branda, 360 metre sera naylonu, 2 adet şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi
Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi
Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi
Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi
Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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