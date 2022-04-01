Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.
Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınağı tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 uyku tulumu, 3 küçük tüp, soba, 4 büyük pil, 4 kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi - Son Dakika