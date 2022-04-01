Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

01.04.2022 19:25
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 uyku tulumu, 3 küçük tüp, soba, 4 büyük pil, 4 kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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