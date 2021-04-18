Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, pil bloğu, 1 akü, 2 küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli, soba, 2 uyku tulumu, 30 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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