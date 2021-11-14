Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen 6 sığınak imha edildi - Son Dakika

Sığınaklar kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 6 sığınak tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

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