Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi

28.05.2022 09:11
Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ali Boğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen depo ve sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ali Boğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen depo ve sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Zorlu arazi koşullarında teröristlerin izini süren güvenlik güçleri, bu çerçevede Hozat'taki Ali Boğazı bölgesine operasyon düzenledi. Dağlık alanları didik didik arayan ekipler, özel eğitimli köpeklerin desteğinde teröristlerce kullanılan bir depo ve sığınak tespit etti.

Sığınak ve depodaki yapılan aramalarda, 20 pil bloku, 2 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 17 büyük tüp, 12 küçük tüp, tablet, sinyal tespit cihazı, ses kayıt cihazı, 35 büyük pil, 50 kalem pil, 30 terörist kıyafeti, 20 spor ayakkabı, 2 sırt çantası, 350 metre sera naylonu, 80 metre branda, 30 battaniye, mutfak ocağı, 4 el lambası, 10 el feneri, radyo, 10 testere, 30 mum, 10 çakmak gazı, 4 şemsiye ile çok sayıda tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınak ve depoyu kullanılamaz hale getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi - Son Dakika


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