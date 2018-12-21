Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Teröristlerin, Mağaradaki Görüntüleri Ortaya Çıktı (3)

Tunceli'de Teröristlerin, Mağaradaki Görüntüleri Ortaya Çıktı (3)

2 saat önce

VALİLİK: TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİTunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Tunceli'de Teröristlerin, Mağaradaki Görüntüleri Ortaya Çıktı (3), System.String[]
VALİLİK: TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Mağaraya 13 Aralık'tan bu yana karadan ve havadan sürdürülen operasyonla bütün teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:36 Kaynak: DHA

Ovacık, Güncel
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