Tunceli'de Teröristlerin, Mağaradaki Görüntüleri Ortaya Çıktı (2)
1 saat önce
JETLER, MAĞARAYI BOMBALADITürk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler, Tunceli ile Ovacık teröristlerin kıstırıldığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan mağarayı bombaladı.
JETLER, MAĞARAYI BOMBALADI Türk Hava Kuvvetleri
'ne ait jetler, Tunceli
ile Ovacık
teröristlerin kıstırıldığı Munzur Vadisi
Milli Parkı'nda bulunan mağarayı bombaladı. Güvenlik güçleri, cumartesi günü saklandıklarını belirlediği mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi günlerce 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin, girişine kurdukları ses sistemiyle Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısı yaptıkları mağaradaki teröristler, ateş açarak karşılık verilmesi ve direnmeleri üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne bilgi verildi. Malatya
Erhaç Havalimanı'ndan havalanan 2 jet, mağarayı akıllı mühimmatla bombaladı. Katlı ve derinliğe sahip mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:53 Kaynak: DHA
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