Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyonda Ovacık ilçesi kırsalında yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.



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