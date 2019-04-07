Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Teröristlerin Silah Deposu İmha Edildi

Tunceli'de Teröristlerin Silah Deposu İmha Edildi

55 dakika önce

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulunarak, imha edildi.

Tunceli'de Teröristlerin Silah Deposu İmha Edildi, System.String[]
TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulunarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez kırsalda yapılan operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulundu. Güvenlik güçlerince mağara ve silah deposunda yapılan aramalarda, 8 kalaşnikof tüfeği, makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, Kanas keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm ve 5,56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı, 4 Kanas şarjörü, 20 av tüfeği mühimmatı, 1500 metre kablo, 20 koli bandı, çadır, av tüfeği namlu uzatması, av tüfeği bakım kiti, roket mühimmatı, pil bloğu, 3 uyku tulumu, güç kaynağı, gündüz görüş dürbünü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:58 Kaynak: DHA

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