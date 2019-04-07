Tunceli'de Teröristlerin Silah Deposu İmha Edildi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulunarak, imha edildi.

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulunarak, imha edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez kırsalda yapılan operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulundu. Güvenlik güçlerince mağara ve silah deposunda yapılan aramalarda, 8 kalaşnikof tüfeği, makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, Kanas keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm ve 5,56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı, 4 Kanas şarjörü, 20 av tüfeği mühimmatı, 1500 metre kablo, 20 koli bandı, çadır, av tüfeği namlu uzatması, av tüfeği bakım kiti, roket mühimmatı, pil bloğu, 3 uyku tulumu, güç kaynağı, gündüz görüş dürbünü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. - Tunceli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması

Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı

Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık