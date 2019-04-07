Tunceli'de Teröristlerin Silah Deposu İmha Edildi (2)

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTITerör örgütü PKK'nın silah deposunun bulunup, imha edildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Terör örgütü PKK'nın silah deposunun bulunup, imha edildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Terör örgütünün, baharın gelişiyle birlikte Tunceli'de eylemler yapmak için silah ve patlayıcı depoladığı bilgisini elde eden güvenlik güçleri harekete geçti. PKK'lı teröristlerin Tunceli-Ovacık karayolunda ve Munzur Vadisi içinde askeri birliklere karşı eylem hazırlığında olduğu bilgisi edinmesi üzerine, dün sabah saatlerinde jandarma özel harekat ekiplerince operasyon başlatıldı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lıların çok sayıda silah ve patlayıcıda kullanacakları 1 ton amonyum nitrat, silah deposunda bulunmasıyla teröristlerin olası eylemleri önlendi. Güvenlik güçlerince bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.

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