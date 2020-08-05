Tunceli'de tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı sürüyor - Son Dakika

TUNCELİ(İHA)– Tunceli'de Sığenk ve Telekom derelerinde tersip bendi ve ıslah sekisi yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Sığenk ve Telekom derelerindeki tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tunceli'ye yapılan yatırımlarda ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini dile getirdi.

Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Tunceli merkezinde bulunan ve taşkınlara sebebiyet veren 8 adet derenin ıslahını sağlayacak projede toplamda 5 bin 750 metre betonarme U kanal, 850 metre beton kanal, 11 bin 500 metre korkuluk, 37 metre yatay sondaj, 20 adet betonarme menfez imal edilecek. Projenin toplam maliyeti 13 milyon 201 bin 794 TL olup, çalışmaların tamamlanmasıyla Tunceli merkezinde 41 dekar alan, 4 mahalle ve 1 il merkezinde taşkın riski azaltılmış olacak. Bu yıl itibariyle 2 bin 500 metre betonarme U kanal, 850 metre beton kanal, 4 bin metre korkuluk, 37 metre yatay sondaj ve 10 adet menfez imalatları tamamlandı. Fiziki olarak yüzde 48'i gerçekleşen çalışmaların 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor" dedi. - TUNCELİ