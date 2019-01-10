Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Tipide Mahsur Kalan 2 Kardeş Kurtarıldı

Tunceli'de Tipide Mahsur Kalan 2 Kardeş Kurtarıldı

49 dakika önce

Tunceli'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir köyde mahsur kalan 2 kardeş ekipler tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de Tipide Mahsur Kalan 2 Kardeş Kurtarıldı, System.String[]
Tunceli'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir köyde mahsur kalan 2 kardeş ekipler tarafından kurtarıldı.

Pülümür ilçesi Göcenek köyünde hayvancılıkla uğraşan Sevgi ve Serdar Eroğlu kardeşler, hayvanlarını yemlemek için köyün dışındaki ahıra gitti.


Hayvanlarını besleyerek evlerine dönmek için yola çıkan kardeşler, kısa süre sonra tipiye yakalandı. Geri dönerek ahıra sığınan kardeşler, ekiplerden yardım talebinde bulundu.

Bölgeye hareket eden AFAD ekipleri ise Tunceli-Pülümür kara yoluna düşen çığ nedeniyle köye ulaşamadı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından köye hareket eden ekipler, 2 kardeşi ahırdan alarak köye ulaştırdı.

Eroğlu kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Pülümür, Tunceli, Güncel
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