Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Son Dakika Güncel Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

43 dakika önce

TUNCELİ'de, hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, System.String[]

TUNCELİ'de, hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolundaki Akpazar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR, karşı yönden gelen Ahmet Aydın (30)yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın, İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29), olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişini cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı TIR sürücüsü Alkan Çelik ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tunceli, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 23:51:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]