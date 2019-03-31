Tunceli'de, Tkp'li Fatih Mehmet Maçoğlu Kazandı
1 saat önce
Tunceli'de, TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu kazandıTUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu (51) seçildi.
Tunceli
'de, TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu
kazandı
TUNCELİ, (DHA
) - TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye Komünist Partisi
'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet
Maçoğlu (51) seçildi.
TKP'den 30 Mart 2014 yerel seçiminde, aday gösterildiği Ovacık
'ta oyların yüzde 36,1'ini alarak, belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde de aday gösterildiği Tunceli'de oyların çoğunu alıp, belediye başkanı oldu. Tunceli merkezde en fazla oy alan ikinci isim ise HDP
'nin adayı Nurşat Yeşil
oldu.
Tunceli'de, 30 Mart 2014 seçiminde BDP'den belediye başkanı seçilip, DBP'ye geçen Mehmet Ali Bul
'un görevden alınmasıyla kentin valisi Tuncay Sonel, belediye başkan vekili olarak göreve atanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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