Son Dakika Haberleri: Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı

24 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin dikkati sayesinde TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin dikkati sayesinde TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı. Yapılan takip sonucu araç Malatya'da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı. Yakalanan 3 teröristten birinin TİKKO içerisinde birim sorumlusu olduğu, Kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, 2015 Kasım ayında Hozat'ın Yenibaş bölgesinde Jandarma Karakol Komutanlığına roket, Biksi ve Kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi. Diğer teröristin mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, Haziran 2017 tarihinde Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu 1 askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP'yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu, Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı mevkiinde araziye döşenen 1 adet EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP'nin bahse konu örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği belirlendi. Yakalanan bir diğer teröristin ise TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilirken, yakalanan teröristlerin işlemleri devam ediyor. - ANKARA
Türkiye Komünist Partisi, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunceli'de, kadına şiddete tepki için erkek etek giydi, kadınlar tespih salladı
"Kıran-2 Ortak Operasyonu" başladı Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:34:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]