Son Dakika Haberleri: Tunceli'de TOKİ Konutları Kura ile Sahiplerini Buldu

Tunceli'de TOKİ Konutları Kura ile Sahiplerini Buldu

2 saat önce

Tunceli'de TOKİ'nin yaptığı 206 konut yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu.

Tunceli'de TOKİ Konutları Kura ile Sahiplerini Buldu, System.String[]
Tunceli'de TOKİ'nin yaptığı 206 konut yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tunceli'de inşa edilen 206 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu.Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Akın Zor ve vatandaşlar katıldı. Yapılan kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

"Kapıları yöre insanımıza sonuna kadar açtık"

20 aydır hem valilik hemde belediye başkanlığını görevini yürüttüklerini anımsatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Geldiğimiz günden beri hem Valiliğin hem de belediyenin kapılarını yöre insanımıza sonuna kadar açtık. Güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar almasının ardından Tunceli artık huzur şehri oldu. Açılan tekstil fabrikaları, özel çağrı merkezi ve işletmelerle Tunceli'de artık çalışmak isteyene iş var. Özel çağrı merkezimize yeni alımlar yapılacak. İstihdamla işe başladık ve kısa sürede Tunceli'nin çehresi değişti" dedi.

"Munzur suyu evlerden akacak"

Yöre için büyük önem taşıyan Munzur Nehri'nin birçok şampiyonaya ev sahipliği yaptığını da dile getiren Vali Sonel, "Munzur Nehri bizler için, yöre insanımız için çok önemli. Munzur Nehri'nde geçen yıl ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenmişti. İlk kez Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası düzenlenmişti. 8-13 Haziran tarihlerinde ise Munzur Nehri'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek. 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözelerinden çıkan Munzur Suyunu Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla evlerimizdeki musluklardan akıtacağız. Getirirken de kuyu suyu içen Ovacık'a ve bu güzergahtaki köylere Türkiye'nin PH değeri 8.45 yani en yüksek olan suyunu götüreceğiz. Beton, harabe, kötü durumda olan Munzur Gözeleri için 6 milyon TL ödenek ayırdık. Doğaya ve Munzur'un ruhuna uygun duruma getirilecek. Tunceli'de yapmış olduğumuz çalışmalarda bize her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza Tunceli halkı adına şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Kura çekimi sonrası konut sahibi olacak vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Sonel, Aktuluk'ta göl manzaralı TOKİ konutlarının 206 tanesinin kura çekimini yaptıklarını kaydetti. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Munzur, Tunceli, Güncel
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