Tunceli'de toprak damlı evlerde yaşayanların karla mücadelesi - Son Dakika
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Tunceli'de toprak damlı evlerde yaşayanların karla mücadelesi

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından toprak damlı evlerde yaşayan ailelerin kar küreme mesaisi başladı.

Tunceli'de toprak damlı evlerde yaşayanların karla mücadelesi, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından toprak damlı evlerde yaşayan ailelerin kar küreme mesaisi başladı.


İlçede etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, Kandolar ile Pulur mahallesi ve çevre köylerde yöresel mimariyle inşa edilen toprak damlı evlerde kalan vatandaşlar, yağışın etkili olduğu günlerde zor zamanlar geçiriyor.

Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapan vatandaşlar, evlerine su sızmaması için de yörede "loğ" olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan 30 kilogramlık taş silindirleri kullanıyor.


Vatandaşlardan Zeynep Güçlü, AA muhabirine, kar yağışının etkili olduğu zamanlarda zor ve yorucu bir mesai yaptığını söyledi.

Ovacık'ta yılın dört ayında kış yaşandığını belirten Güçlü, şöyle konuştu:

"Kar yağdığı zaman evimizin damını temizlemek zorundayız. Yoksa eriyen kar, topraktan sızarak evin içine ulaşıyor ve eşyalara zarar veriyor. Kış mevsiminin güzelliği kadar zorluğu da var. Çok kar yağdığında bir günümüz dam başında kar temizlemekle geçiyor. Küreklerle saatlerce kar temizlediğimiz oluyor. Bu sayede evlerin damının çökmesini engellemiş oluyoruz."

Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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