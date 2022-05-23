Kent üzerinde etkili olan toz bulutları
Otomobillerin camlarındaki toz Tunceli'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı hava kalitesinde azalmaya neden oldu.
Görüş mesafesinde de düşüş yaşanan kentte, araçların üzeri ve evlerin çatıları tozla kaplandı.
Bazı vatandaşlar maske takarak tozdan korunmaya çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika