Kent üzerinde etkili olan toz bulutları

Otomobillerin camlarındaki toz Tunceli'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı hava kalitesinde azalmaya neden oldu.

Görüş mesafesinde de düşüş yaşanan kentte, araçların üzeri ve evlerin çatıları tozla kaplandı.

Bazı vatandaşlar maske takarak tozdan korunmaya çalıştı.