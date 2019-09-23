Son Dakika Haberleri: Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü
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Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

55 dakika önce

Tunceli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Tunceli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Askeri konvoyun geçişi sırasında Tunceli Elazığ kara yolu Göktepe mevkisinde yola çıkan Onur Er'e (22) askeri araç çarptı.

Yaralanan Er'in hastaneye kaldırılması için askerlerce olay yerine ambulans çağrıldı.

Gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince yapılan incelemede Er'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Er'in cesedi, bölgeye gelen Mazgirt Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan askeri aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Tunceli, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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