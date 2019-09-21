Son Dakika Haberleri: Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasından 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Tunceli- Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasından 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aziz Ögedey (55) idaresindeki 63 ET 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 UM 927 plakalı kamyonetle Ağlayan Kayalar mevkisinde çarpıştı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aziz ile eşi Feride Öğedey (51), ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aziz Öğedey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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