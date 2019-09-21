Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasından 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Tunceli- Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasından 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Aziz Ögedey (55) idaresindeki 63 ET 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 UM 927 plakalı kamyonetle Ağlayan Kayalar mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aziz ile eşi Feride Öğedey (51), ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Aziz Öğedey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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