Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Moğultay Mahallesi Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık istikametine dönüş yapmak isteyen Kemal Yıldız idaresindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki konteynera çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:51 Kaynak: İHA

Ovacık, Tunceli, 3. Sayfa
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