Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

05.05.2022 16:49
Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çemişgezek Tunceli kara yolu Payamdüzü köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı
Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

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Çemişgezek, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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