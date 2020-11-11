Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı

11.11.2020 14:10
Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Tunceli'de iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Darıkent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 MJF 47 ve 23 EF 480 plakalı otomobiller, sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı
Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı
Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı
Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı

Darıkent, Tunceli, Mazgirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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