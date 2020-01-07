Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu - Son Dakika

Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu

19 dakika önce

Tunceli'de 2 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki üniversitesi Gülistan Doku'nun bulunması için Valilik koordinesinde kentteki tüm ekipler seferber oldu.

Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu, System.String[]

Tunceli'de 2 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki üniversitesi Gülistan Doku'nun bulunması için Valilik koordinesinde kentteki tüm ekipler seferber oldu.Güvenlik güçlerinin her türlü bilgiyi değerlendirdiği arama çalışmasında, polis dalgıçlar ve AFAD ekibi tarafından drone ile baraj gölünde de 5 kilometrelik alanda arama çalışması yapılmaya başlandı.


Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (22), 2 gün önce ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada genç kızın, en son Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü Mevkiinde görüldüğü belirlendi. Bugün ise sabah erken saatlerden itibaren bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden gelen dalgıç polisler sevk edildi. Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK)'ın da destek verdiği çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde 5 kilometrelik alanda yüzey ve kıyı taraması yapıldı. Dalğıç polisler ise köprü çevresinde arama çalışmaları kapsamında dalışlar gerçekleştirildi.


Vali Sonel, bölgeye gelerek bilgi aldı


Bölgeye giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel de beraberinde Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'le baraj gölünde drone ve botlarla yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şu ana kadar kayıp kıza ait bir ize rastlanmazken, Babası Halit ile Annesi Bedriye Doku'nun yanı sıra çok sayıda yakını da kente gelerek devam eden arama çalışmalarını takip etti.


Genç kızın yakın arkadaşlarından Berivan Özmen, "Aynı zamanda bir kafede de beraber çalışmıştık. Ben intihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü intihara meyilli biri değildi. Sorunları olduğuna da inanmıyorum. Belki başına bir şey gelmiş olabilir. Bir an önce dönmesini bekliyorum. Onu en son kantinde kahvaltıda görmüştüm. Merhabalaştık. İyi görünüyordu. Bir şeyi yoktu" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Munzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor
Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı İstiklal caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı Berfin'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşına 13,5 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
15:20 Carlos Ghosn - Japonya'da, eski Nissan CEO'sunun eşi için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika Haber
15:17 Emir Kaan'a donör olmak için sıraya girdiler - Son Dakika Haber
15:15 Malezya'dan Süleymani'nin öldürülmesine tepki: Müslümanların birleşme vakti geldi - Son Dakika Haber
15:13 Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına... - Son Dakika Haber
15:08 Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu - Son Dakika Haber
15:04 Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika Haber
14:51 Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 15:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]