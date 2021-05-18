Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı - Son Dakika

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı

18.05.2021 15:30

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı Tunceli'de birlikte yaşadığı kadına çeşitli işkencelerde bulunup, ayaklarını zincire vuran şüpheli Oktay G.'nin tutuklanmasının ardından kadının avukatı yaşananları tek tek anlattı.

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı

TUNCELİ - Tunceli'de birlikte yaşadığı kadına çeşitli işkencelerde bulunup, ayaklarını zincire vuran şüpheli Oktay G.'nin tutuklanmasının ardından kadının avukatı yaşananları tek tek anlattı.

Olay, 14 Mayıs'ta Hozat İlçesi Yenidoğdu köyünde yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheli Oktay G., 6 ay önce birlikte yaşamaya başladığı 22 yaşındaki E.A.'ya kısa süre içinde çeşitli işkenceler uygulayarak, zincire bağlayıp, aylarca cinsel istismara maruz bıraktı. Genç kadının evden kaçarak, sığındığı köydekilere olayı anlatması üzerine şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli Hozat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderildi.

Avukatı olayı anlattı

Olayın 14 Mayıs tarihinde ortaya çıktığını anımsatan mağdur E.A.'nın Avukatı Alişer Ölmez, "Ama olayı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 6 aylık bir süreci kapsıyor. 22 yaşındaki bir genç kız, genç bir kadın bana göre çocuk yaşta. Son derece kötü durumdaydı. Ağzı, yüzü, gözü mosmordu. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. İnsanlık dışıydı. Sırtında, kollarında, ayaklarının zincire vurulması neticesinde meydana gelen çürükler vardı. Kız psikolojik olarak çok kötüydü. Yaşadığı ağır travma neticesinde kendini rahat ifade edemiyordu. Bir kase yoğurdu boğazı şiştiği için ağız içi yara olduğu için yiyemiyordu" dedi.

Gece bir zinciri kendi ayağına, bir zinciri kadının ayığına bağlıyormuş

Oktay G. ile kaçtıktan birkaç gün sonra kızın çeşitli işkencelere maruz kalmaya başladığını aktaran Avukat Ölmez, "Kıza birkaç gün sonra kötü davranmaya başlıyor. Küfürler, hakaretler, tehditler ve bu zamanla sistematik işkenceye dönüşüyor. Ailesinin yanına gitmesine izin vermiyor. Kızı saçından sürüklüyor, kemerle dövüyor, kapının önüne çıkmasına izin vermiyor. Geceleri yatarken bir zinciri kendi ayağına bir zinciri de kadının ayağına bağlayıp öylece yatıyormuş. Evde yokken iki ayağını zincirleyip öyle çıkıyormuş. Bu şekilde yoğun baskı ve şiddet görüyor. Ayrıca geceleri istemediği halde zorla tecavüz edip ters ilişkiye girmeye zorluyormuş" diye konuştu.

Müvekkilinin önce korkusundan şikayetçi olmadığını sadece ailesinin yanına gitmek istediğini belirten Ölmez, "Olay bize intikal ettiğinde şikayetçi olmamıştı. Tekrardan kolluk kuvvetlerine durumunu anlattığımızda kızı tekrar çağırıp dinledik ve olayın feci bir boyutta olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri çocuğu tekrar gözaltına aldı. Biz daha sonra müvekkilliğimi jandarma eşliğinde darp raporu için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk ettik. Çocuk da tutuklandı. Bu tür olaylar son zamanlarda şehrimizde artmaya başladı. Biz bu olayların yaşanmamasını istiyoruz. Gerek çocuklara gerek kadınlara karşı cinsel saldırı, tecavüz bunların sebeplerinin araştırılmasını istiyoruz. Altında yatan psikolojik, sosyolojik, ekonomik sebeplerinin araştırılmasını, eğitim başta olmak üzere ne gerekiyorsa tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı

Jandarma, Tunceli, Hozat, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı

Son Dakika Haberleri
15:57 Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık
15:56 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak
15:39 Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup
15:20 BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok
15:18 BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık         
15:57
Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorum: Duymazlıktan gelemeyiz Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorum: Duymazlıktan gelemeyiz         
15:57
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var         
15:42
BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi         
15:18
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı         
14:52
Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu         
14:45
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı         
14:34
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu         
13:28
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 16:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement