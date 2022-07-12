Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık İlçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 5 metre kablo ve 1 pil bloğu ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde imha edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de tuzaklanmış EYP düzeneği bulundu - Son Dakika

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