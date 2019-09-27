Son Dakika Haberleri: Tunceli'de TYP kapsamında 150 kişi kurayla belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de TYP kapsamında 150 kişi kurayla belirlendi

1 saat önce

Tunceli'de Toplum Yararına Programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde istihdam edilecek 150 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Tunceli'de TYP kapsamında 150 kişi kurayla belirlendi, System.String[]

Tunceli'de Toplum Yararına Programı kapsamında il merkezi ve ilçelerde istihdam edilecek 150 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.


İş Kur Tunceli İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında il merkezi ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı kapsamında 150 kişilik geçici kadro açıldı. Başvuruların tamamlanmasıyla Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.Kura ile 150 kişinin ismi belirlendi.Belirlenen isimlerin 7 Ekim 2019 tarihinde işbaşı yapacağı bildirildi.


Kura çekimine İş Kur İl Müdürü Özdemir Aktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yıldız ile iş başvurusunda bulunan vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası kalp krizi geçiren 2 kişi öldü, 43 kişi depremden kaçarken yaralandı
Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de TYP kapsamında 150 kişi kurayla belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]