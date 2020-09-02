Tunceli'de üç EBA Destek Noktası öğrencilerin hizmetine açıldı - Son Dakika

Tunceli'de uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası öğrencilerin hizmetine açıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi bünyesinde oluşturulan EBA Destek Noktası, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin katılımıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Merkezi ziyaret eden Ekmekci, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mart ayından itibaren yüz yüze eğitime ara verildiğini ve eğitim öğretimin uzaktan sürdürüldüğünü anımsattı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının da yüz yüze eğitim başlayana kadar uzaktan eğitim şeklinde sürdürüleceğini belirten Ekmekci, "Başta Bakanlığımız olmak üzere il müdürlüğü olarak bizler de uzaktan ya da yüz yüze eğitim için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her türlü senaryoya tüm okullarımızı ve paydaşlarımızı hazırlamak için ciddi çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Tüm gayelerinin çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Ekmekci, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitimle başlanan yeni eğitim öğretim yılında fırsat eşitliği ilkesini korumak adına 'evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan çocuğumuz kalmasın, derslerini takip edebilsin' diye okullarımızda Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatları ile tüm illerde EBA Destek Noktası oluşturuldu. İlimizde de üç EBA Destek Noktası kuruldu. Bu noktalardan çocuklarımız hafta için her gün 08.00 ila 17.00 arasında faydalanabilecekler. Hiçbir öğrenci bu süreçte bilgisayarsız kalmayacak. Gerekirse benim bilgisayarım da dahil olmak üzere yerimizde kalkacağız ve bilgisayarlarımızı çocuklarımıza vereceğiz."

Ekmekci, diğer okullarda da Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri alarak destek merkezleri oluşturacaklarını sözlerine ekledi.