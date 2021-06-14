Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı

TUNCELİ'de, bulunduğu Zeytin Tepe mevkisinde gezerken dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralanan Aydın A. (29), ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, hastaneye götürüldü.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Ali Baba Mahallesinde bulunan Zeytin Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın A., tepe bölgesinde gezdiği sırada dengesini kaybetmesiyle 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama çalışmayla Aydın A.'ya yaralı halde ulaştı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın A., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aydın A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.