Tunceli'de umuma açık yerler denetlendi - Son Dakika

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Tunceli'de polis ekipleri, vatandaşların sağlığı ve çalışma hayatını kolaylaştırmak amacıyla denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde umuma açık yerleri denetleyen ekipler kurallara uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız süreceği öğrenildi. - TUNCELİ