Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 38 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 38 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 38 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından bugüne dek bir sonuç alınamadı.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 38 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından bugüne dek bir sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde sürdürülüyor.

Doku'nun bulunması için bugünkü arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ ve Adıyaman emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekipleri katıldı.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, Uzunçayır Baraj Gölü'ne dalış yaparak arama yaptı.


Dalgıçların, soğuk hava ve sudaki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dalış sürelerini kısaltarak dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Vali Sonel, ekiplerle toplantı yaptı

Vali Tuncay Sonel, bugünkü arama çalışmaları öncesi, makamında arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Arama çalışmalarını ilk günden itibaren koordine eden Sonel, 38 gündür aralıksız sürdürülen arama çalışmaları hakkında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cem Erdoğan ve ekiplerden bilgi alarak durum değerlendirmesi yaptı.

Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Sonel, talep edilen takviye ekiplerin kısa sürede kente geleceğini ve çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuş, genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti. Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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