Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 53 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 53 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 53 gündür haber alınamıyor

7 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 53 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına 53. gününde devam edildi.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına, Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de katıldı.

Suda görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle bir haftadır dalışlara ara veren ekipler, arama çalışmalarını göl kıyısında yaklaşık 5 kilometrelik alanda botlarla sürdürdü.

Ekiplerin arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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